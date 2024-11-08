Джеймс Франко, Майк Тайсон и Франко Неро снимутся в фильме «Человек-кролик»

Актер Джеймс Франко, боксер Майк Тайсон и звезда «Джанго освобожденного» Франко Неро снимутся в итальянском супергеройском фильме «Человек-кролик» («Bunny-Man»). Об этом сообщил Deadline.

Съемки картины начнутся в середине ноября в Италии. В них примут участие модель Микеле Морроне из «365 дней», актриса Белла Торн из слэшера «Няня» и известная по фильмам «Любовь на льду» и «Фанат» Ана Голджа.

Продюсером проекта выступит Андреа Иерволино («Феррари», «Ламборгини: Человек-легенда»). По информации СМИ, он также исполнит в ленте титульную роль. Картина рассматривается создателями как первая часть будущей трилогии.

Она расскажет об анонимном супергерое-мультимиллионере, который сражается со злыми силами в маске кролика. Им движет желание отомстить за свою сестру, которая покончила с собой после нападения, фото которого попали в интернет.

«Я считаю, что „Человек-кролик“ произведет революцию в нашем представлении о супергероях. Этот персонаж воплощает одновременно таинственность и современность — не только в его истории, но и в том, как аудитория реагирует на него. Это привилегия — продюсировать первую итальянскую супергеройскую франшизу, и я уверен, она оставит долгосрочный след на мировом рынке», — заявил Иерволино.