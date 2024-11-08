«Ледниковый период 6» находится в разработке

Анимационная франшиза «Ледниковый период» получит шестую часть. Новый мультфильм серии уже находится в разработке, сообщили представители студии Disney.

Она выпустит картину вместе с 20th Century Animation. Когда это произойдет, пока неясно. Но известно, что персонажей мультфильма вновь озвучат Рэй Романо, Джон Легуизамо, Куинн Латифа, Денис Лири и Саймон Пегг.

«Ледниковый период 6» станет первой лентой серии, выпущенной после того, как компанию-создателя франшизы Blue Sky приобрела студия Disney. Кто выступит режиссером картины, неизвестно.

Первый мультфильм «Ледниковый период» вышел в 2002 году, его создали Крис Ведж и Карлос Салдана по сценарию Майкла Берга, Майкла Дж. Уилсона и Питера Акермана. Он собрал в мировом прокате 383,3 млн долларов.

В 2006 году у картины появилось продолжение — «Ледниковый период 2: Глобальное потепление». В 2009 году франшиза пополнилась лентой «Ледниковый период 3: Эра динозавров». Над сиквелом и триквелом работал Салдана.