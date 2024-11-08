Энн Хэтэуэй и Зендая сыграют в новом фильме Кристофера Нолана

Энн Хэтэуэй и Зендая присоединились к актерскому составу нового фильма Кристофера Нолана. Об этом сообщает Deadline.
Они присоединятся к ранее объявленным Мэтту Дэймону и Тому Холланду. Подробности сюжета грядущего проекта не раскрываются.
Съемки фильма должны начаться в начале 2025 года. Премьера планируется 17 июля 2026 года.
Если Зендая впервые появится в фильме Нолана, то для Хэтэуэй это будет уже третий фильм, ранее она снималась в «Восстании темного рыцаря» и «Интерстелларе».
Ранее в СМИ появлялась информация, что новый фильм Нолана будет научно-фантастическим эпосом. Некоторые источники предполагают, что лента будет снята в жанре шпионского триллера.