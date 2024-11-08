В Великобритании отец так переживал на свадьбе дочери, что пошел к алтарю по ошибке без нее

В Великобритании мужчина по имени Нил Кроссли должен был отвести свою дочь Эми к алтарю на свадьбе, но так разволновался, что отправился туда без нее. Забавный ролик с торжества появился в соцсетях.

На нем отец торжественно доходит до жениха дочери под лирическую музыку. Там его догоняет один из организаторов свадьбы. После этого мужчина понимает свою ошибку и возвращается за невестой.

Судя по видео, ситуация совсем не испортила настроение молодоженам. Они задорно посмеялись вместе с гостями над инцидентом. Жениха произошедшее и вовсе рассмешило до слез.

Би-би-си рассказал, что свадебная церемония проходила в Холмферте. По словам Эми, ошибка папы помогла всем, в том числе ей самой, расслабиться.