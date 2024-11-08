Disney опубликовал финальный трейлер приквела «Короля Льва» — о Муфасе. Лента выйдет в прокат 20 декабря.
По сюжету Рафики рассказывает юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы, легенду о Муфасе. Параллельно с этим Тимон и Пумба выдают свои фирменные шутки.
Легенда повествует об осиротевшем детеныше Муфасе, который встречает львенка по имени Така (Шрам) — наследника королевской династии. Случайная встреча положила начало большому путешествию двух новых друзей.
Как и в фильме по «Королю Льву», Муфасу озвучил Аарон Пьер. Еще в ленте звучат голоса Мадса Миккельсена (лидер прайда лев Кирос), Дональда Гловера (Симба), Бейонсе (Нала) и ее дочери Блю Айви (Киара), а также Сета Рогена и Билли Айкнера (Пумба и Тимон соответственно).