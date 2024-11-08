Фил Данстер из «Теда Лассо» снимется в сериале со Стивом Кэреллом

Фил Данстер из «Теда Лассо» исполнит главную роль в новом, пока еще безымянном комедийном сериале HBO. Об этом сообщает Variety.

Актер присоединился к уже ранее объявленному Стиву Кэреллу. Сценарий к сериалу напишут Мэтт Тарсес и Билл Лоренс («Клиника»). Грядущий проект станет воссоединением Данстера с соавтором «Теда Лассо» Лоренсом.

Действие сериала разворачивается «в университетском городке и сосредоточено на сложных отношениях автора с его дочерью». Подробности о персонаже Данстера пока держатся в секрете.

Данстер наиболее известен по роли Джейми Тартта в сериале «Тед Лассо», который выходил в эфир в течение трех сезонов на Apple TV+. В 2023 году он получил номинацию на «Эмми» за лучшую роль второго плана в комедии.