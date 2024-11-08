В Москве из пруда выловили более ста резиновых уточек

Жители московского района Чертаново обнаружили более ста желтых резиновых уточек в одном из Кировоградских прудов. Об этом написали городские паблики.
Сборище игрушечных птиц заметили у берега водоема. Как они там оказались и почему, неизвестно. Заплыву уточек вскоре помешали коммунальщики: они оперативно выловили фигурки.
По информации агентства «Москва», резиновых уточек утилизировали силами Мосводостока. Специалисты поймали птичек большим сачком.
Судя по комментариям в соцсетях, некоторые москвичи были не против их оставить. Другие же забеспокоились, не были ли птички начинены чем‑то отравляющим.
«Беспокойное сейчас время. Может, кто‑то хотел ярких красок, праздничного настроения, повеселить жителей Чертанова и поселил в пруду уточек (правда, не подумал, кто их будет убирать). Уточки радуют, но в то же время думаешь, может, они какие‑нибудь заразные», — призналась пользовательница «ВКонтакте».