Принц Уильям назвал 2024 год самым ужасным в их с Кейт Миддлтон жизни

Принц Уильям назвал уходящий 2024 год самым трудным в его жизни, поскольку в этом году его жена Кейт Миддлтон и отец Карл III столкнулись с раком.

«Наверное, это был самый трудный год в моей жизни. Пытаться справиться со всем остальным и держать все на контроле было очень сложно. Но я горжусь своей женой, горжусь своим отцом за то, что они справились со всем. Но с личной, семейной точки зрения это было… да, это было жестоко», — сказал он.

В феврале Букингемский дворец объявил, что король Карл III болен раком. Он решил раскрыть свой диагноз, чтобы «предотвратить спекуляции» и «помочь мировому сообществу понять тех, кто страдает от рака».

В марте Миддлтон рассказала, что ей диагностировали рак. В январе сообщалось, что принцесса перенесла серьезную операцию на брюшной полости. В сентябре принцесса Уэльская сообщила о завершении курса лечения.