Принц Уильям назвал 2024 год самым ужасным в их с Кейт Миддлтон жизни

Принц Уильям назвал уходящий 2024 год самым трудным в его жизни, поскольку в этом году его жена Кейт Миддлтон и отец Карл III столкнулись с раком.
«Наверное, это был самый трудный год в моей жизни. Пытаться справиться со всем остальным и держать все на контроле было очень сложно. Но я горжусь своей женой, горжусь своим отцом за то, что они справились со всем. Но с личной, семейной точки зрения это было… да, это было жестоко», — сказал он.
В феврале Букингемский дворец объявил, что король Карл III болен раком. Он решил раскрыть свой диагноз, чтобы «предотвратить спекуляции» и «помочь мировому сообществу понять тех, кто страдает от рака».
В марте Миддлтон рассказала, что ей диагностировали рак. В январе сообщалось, что принцесса перенесла серьезную операцию на брюшной полости. В сентябре принцесса Уэльская сообщила о завершении курса лечения.
«Я не могу выразить словами, какое это облегчение — наконец завершить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. <…> Сейчас я делаю все возможное, чтобы как можно дольше оставаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть», — заявила тогда Кейт.