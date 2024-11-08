Death Stranding выйдет на Xbox спустя пять лет после релиза на PlayStation

Сегодня / 17:15
Минюст признал иноагентом комика Дениса Чужого
Сегодня / 19:58
Бейонсе, Charli XCX и Билли Айлиш: объявлены номинанты на «Грэмми»
Сегодня / 19:32
Принц Уильям назвал 2024 год самым ужасным в их с Кейт Миддлтон жизни
Сегодня / 17:15
Вупи Голдберг: сценарий «Действуй, сестра-3» требует доработки после смерти Мэгги Смит
Сегодня / 16:46
В Иркутске мужчина притворился зомби, чтобы украсть из магазина алкоголь
Сегодня / 15:50
На Западе выросли продажи антиутопий после победы Трампа на выборах
Сегодня / 15:28
Начались съемки второго сезона «Монастыря» без Ивлеевой
Сегодня / 15:03
Портрет Алана Тьюринга, созданный роботом, продали за миллион долларов
Сегодня / 14:40
В Дублине прошел конкурс двойников Пола Мескаля. Победитель выиграл 20 евро
Сегодня / 13:57
«Идеальный ремейк» и «лучший хоррор года»: в сети появились первые отзывы на «Носферату» Эггерса
Сегодня / 13:29
Участника военной операции, получившего ранение, призвали на срочную службу
Сегодня / 12:28
ФСИН назвала ложной информацию о том, что Гуф перегрыз провода электронного браслета
Сегодня / 11:59
Ридли Скотт рассказал, что Хоакин Феникс почти отказался от съемок в «Гладиаторе» в последний момент
Сегодня / 11:37
В Афганистане радиостанцию закрыли за трансляцию музыки
Сегодня / 10:59
МВД планирует заняться «укреплением традиционных ценностей»
Сегодня / 10:38
Марк Марон и Дэвид Крамхольц вошли в актерский состав байопика «Вызволи меня из ниоткуда»
Сегодня / 10:04
Россия вернула в Финляндию двух собак, пересекших границу
Сегодня / 09:37
Барри Кеоган вернется к роли Джокера в новом сериале Мэтта Ривза
Сегодня / 08:51
Маколей Калкин появится во втором сезоне «Фоллаута»
Сегодня / 03:15
В деле о смерти Лиама Пейна появились три обвиняемых
Сегодня / 02:48
Netflix опубликовал трейлер комедии «Разрушительница лагеря» с Наталией Орейро
Сегодня / 01:45
Стал известен актерский состав сиквела «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Сегодня / 00:49
В США более 40 обезьян сбежали из исследовательского центра
Сегодня / 00:45
Путин заявил, что не хочет возвращения России «на путь, которым она шла до 2022 года»
Сегодня / 00:01
Стамбульский кинофестиваль отменили из‑за запрета показа нового фильма Луки Гуаданьино
Вчера / 22:27
Еву Грин забивают камнями в трейлере «Грязных ангелов»
Вчера / 21:57
Высокий спрос на частные перелеты приводит к потеплению. Бизнес-джеты — самый грязный вид транспорта
Вчера / 21:09
Дочь Илона Маска переедет из США из‑за второго президентского срока Дональда Трампа
Вчера / 20:50
Сериал по Mass Effect для Amazon пишет сценарист «Форсажа-9»
Вчера / 20:31
Disney официально работает над новой трилогией по «Звездным войнам»
Вчера / 19:54
Девушке изменили цвет белья в клипе Дельфина, изобразив голой. Она подала в суд на команду артиста
Вчера / 19:46
Музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав
Вчера / 19:45
Джек Блэк перевоплощается в Сатану в трейлере «Дорогого Санты»
Вчера / 19:20
Ричард Гир размышляет о смерти в первом трейлере «О, Канада» Пола Шрейдера
Вчера / 18:49
Команда Леттермана опубликовала выступление Green Day с песней «American Idiot» после победы Трампа

Death Stranding выйдет на Xbox спустя пять лет после релиза на PlayStation

Сегодня в 18:40
Фото: Sony

Эксклюзивная для PlayStation игра Death Stranding получит релиз на Xbox. Об этом рассказал геймдизайнер Хидео Кодзима.

Неожиданное объявление было сделано 7 ноября, спустя пять лет после того, как Death Stranding впервые вышла на PlayStation 4. Затем в 2021 году Кодзима представил режиссерскую версию тайтла, а в 2022-м появилась версия для ПК.

Xbox-версия Death Stranding была оптимизирована для консолей Series X/S. Игра включает в себя фоторежим и поддержку ультраширокого монитора.

Цель Death Stranding — воссоединить расколотое общество после катаклизма, который открыл дверь между живыми и мертвыми. В результате этого существа из загробного мира бродят по падшему миру, омраченному опустевшим обществом.

«Игроки берут на себя роль Сэма Бриджеса, который отправляется на задание, чтобы дать надежду человечеству, соединив последних выживших в разрушенной Америке», — гласит синопсис проекта.

Сейчас Кодзима разрабатывает новую игру под названием OD совместно с Джорданом Пилом. Тайтл станет первым эксклюзивом геймдизайнера для Xbox после многолетней работы с PlayStation. При этом вторая часть Death Stranding выйдет только на консоли от Sony.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами