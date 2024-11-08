Death Stranding выйдет на Xbox спустя пять лет после релиза на PlayStation

Эксклюзивная для PlayStation игра Death Stranding получит релиз на Xbox. Об этом рассказал геймдизайнер Хидео Кодзима.

Неожиданное объявление было сделано 7 ноября, спустя пять лет после того, как Death Stranding впервые вышла на PlayStation 4. Затем в 2021 году Кодзима представил режиссерскую версию тайтла, а в 2022-м появилась версия для ПК.

Xbox-версия Death Stranding была оптимизирована для консолей Series X/S. Игра включает в себя фоторежим и поддержку ультраширокого монитора.

Цель Death Stranding — воссоединить расколотое общество после катаклизма, который открыл дверь между живыми и мертвыми. В результате этого существа из загробного мира бродят по падшему миру, омраченному опустевшим обществом.

«Игроки берут на себя роль Сэма Бриджеса, который отправляется на задание, чтобы дать надежду человечеству, соединив последних выживших в разрушенной Америке», — гласит синопсис проекта.