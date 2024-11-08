Минюст признал иноагентом комика Дениса Чужого. Список появился на сайте министерства.
В Минюсте заявили, что стендап-комик попал в реестр, так как принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.
В сообщении также утверждается, что Чужой распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях, выступал против спецоперации и участвовал в создании материалов для нежелательных организаций.
В список иноагентов также попали:
— проект «Говорит НеМосква»;
— чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов;
— журналист «Медиазоны» (признана иноагентом) Дмитрий Трещанин.