Вупи Голдберг: сценарий «Действуй, сестра-3» требует доработки после смерти Мэгги Смит

Вупи Голдберг рассказала, что фильм «Действуй, сестра-3» все еще находится в разработке после того, как одна из главных героинь — Мэгги Смит скончалась в сентябре в возрасте 89 лет.

При этом сценарий требует доработки. «Нам приходится вносить некоторые коррективы, потому что мы только что потеряли Мэгги Смит, как вы знаете», — сказала Голдберг на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

В обоих фильмах — «Действуй, сестра» и «Действуй, сестра-2» — Мэгги Смит сыграла мать-настоятельницу. А Голдберг играла эстрадную певицу из Вегаса Делорис Ван Картье, которая скрывается в монастыре после того, как становится свидетелем убийства мафии.