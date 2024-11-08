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В Иркутске мужчина притворился зомби, чтобы украсть из магазина алкоголь

Сегодня в 16:46
Фото: Adam Wilson/Unsplash

В Иркутске мужчина притворился зомби, чтобы помочь друзьям украсть алкоголь из магазина. Об этом сообщили в полиции региона.

Пока мужчина отвлекал персонал ползанием по полу и криками, двое его друзей прятали алкоголь себе под верхнюю одежду.

Однако это попало на камеры видеонаблюдения, и продавщица написала заявление в полицию. Всего общая стоимость украденного алкоголя составила более 2000 рублей.

Полиция быстро установила личности воров и задержала их. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления мужчины в возрасте от 18 до 20 лет. Теперь им грозит до четырех лет колонии по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

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