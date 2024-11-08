В Иркутске мужчина притворился зомби, чтобы украсть из магазина алкоголь

В Иркутске мужчина притворился зомби, чтобы помочь друзьям украсть алкоголь из магазина. Об этом сообщили в полиции региона.

Пока мужчина отвлекал персонал ползанием по полу и криками, двое его друзей прятали алкоголь себе под верхнюю одежду.

Однако это попало на камеры видеонаблюдения, и продавщица написала заявление в полицию. Всего общая стоимость украденного алкоголя составила более 2000 рублей.