В Иркутске мужчина притворился зомби, чтобы украсть из магазина алкоголь

В Иркутске мужчина притворился зомби, чтобы помочь друзьям украсть алкоголь из магазина. Об этом сообщили в полиции региона.
Пока мужчина отвлекал персонал ползанием по полу и криками, двое его друзей прятали алкоголь себе под верхнюю одежду.
Однако это попало на камеры видеонаблюдения, и продавщица написала заявление в полицию. Всего общая стоимость украденного алкоголя составила более 2000 рублей.
Полиция быстро установила личности воров и задержала их. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления мужчины в возрасте от 18 до 20 лет. Теперь им грозит до четырех лет колонии по статье 161 УК РФ («Грабеж»).