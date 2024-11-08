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Начались съемки второго сезона «Монастыря» без Ивлеевой

Сегодня в 15:28
Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» объявил о старте съемок второго сезона сериала «Монастырь». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В продолжении драмы послушник Юра, который провел всю жизнь в монастыре, впервые попадет в шумную Москву, чтобы поступить в университет. В столице его будет ждать знакомство со сводной сестрой-блогером, а также клубок семейных проблем и тайн, которые много лет замалчивали.

В это же время у отца Варсонофия произойдут кардинальные перемены, однако одно останется неизменным — его желание помогать и сопереживать людям.

В продолжении к своим ролям вернутся Марк Эйдельштейн, Филипп Янковский, Светлана Иванова и Диана Енакаева. Анастасии Ивлеевой — звезды первого сезона — во втором сезоне не будет.

Над сезоном работают автор идеи и креативный продюсер Александра Ремизова, а также сценаристы Сергей Попов, Никита Попов и Максим Жегалин. Премьера состоится на «Кинопоиске» в 2025 году.

Над первым сезоном работал Александр Молочников. Его сюжет рассказывал о девушке, которая спасается от преследования в стенах монастыря.

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