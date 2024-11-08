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Портрет Алана Тьюринга, созданный роботом, продали за миллион долларов

Сегодня в 15:03
Фото: Sotheby’s/EPA

Первое произведение искусства, созданное человекоподобным роботом, продали за 1,08 млн долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, пишет The Guardian.

Речь о портрете английского математика Алана Тьюринга, нарисованном Ai-Da, первым в мире ультрареалистичным роботом-художником. На лот сделали 27 ставок, побив предпродажные ожидания, варьировавшиеся от 120 до 180 тыс. долларов. Картину выставили на продажу в октябре.

«Сегодняшняя рекордная цена продажи первой работы художника-гуманоида-робота, выставленной на аукцион, знаменует собой важный момент в истории современного искусства и отражает растущее пересечение технологий искусственного интеллекта и мирового рынка искусства», — говорится в заявлении аукционного дома.

Ai-Da, которая использует ИИ для общения, сказала: «Главная ценность моей работы — ее способность служить катализатором диалога о новых технологиях». Она добавила, что «портрет пионера Алана Тьюринга приглашает зрителей задуматься о богоподобной природе искусственного интеллекта и вычислительной техники, а также об этических и социальных последствиях этих достижений».

Ai-Da создавалась в течение двух лет командой программистов, робототехников, экспертов в области искусства и психологов и обновляется по мере совершенствования технологии искусственного интеллекта.

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