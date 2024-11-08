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В Дублине прошел конкурс двойников Пола Мескаля. Победитель выиграл 20 евро

Сегодня в 14:40
Фото: Sam Boal/Collins Photos

В Дублине состоялся конкурс двойников Пола Мескаля, звезды «Нормальных людей» и предстоящего «Гладиатора-2», пишет The Guardian.

Победа досталась Джеку Уолл О’Рейли, который нарядился в фирменную одежду звезды — наушники, толстовку и белые спортивные шорты. Его выступление с монологом из фильма «Нормальные люди» вызвало восторженные аплодисменты публики.

«Я очень горжусь, это было кайфово», — сказал Уолл О’Рейли в интервью газете Irish Independent, приписав свою победу выигрышу в «генетическую лотерею Пола Мескаля». Победителю вручили гигантский чек на 20 евро «или три пинты», хотя было неясно, как обналичить последний вариант приза. Хотя на чеке был изображен логотип Lidl, конкурс не связан с супермаркетом.

«Думаю, в каждом из нас живет Пол Мескаль», — сказал Уолл О’Рейли, поднимаясь на подиум. Безработный юноша отметил, что, скорее всего, потратит выигрыш на продукты. Также он получит шорты Gaelic Athletic Association от компании O’Neills.

О’Рейли объяснил возрождение интереса к подобным событиям геополитическим климатом, сказав: «Я думаю, это хорошо, что есть такие события, поскольку люди переживают не лучшие времена. Я не думаю, что кто‑то дал бы хотя бы минуту эфирного времени Тимоте Шаламе, если бы мы все не были немного несчастны».

Конкурс двойников последнего недавно прошел в Нью-Йорке. На ивенте побывал и сам виновник торжества. Шаламе пробрался сквозь толпу, скрываясь за черной маской и бейсбольной кепкой, а затем подкрался к двойнику, позирующему для фотографий, после чего в толпе раздались восторженные крики. Правда, победа в итоге досталась другому участнику.

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