«Идеальный ремейк» и «лучший хоррор года»: в сети появились первые отзывы на «Носферату» Эггерса

Variety опубликовал первые отзывы критиков на «Носферату» — ремейк классического хоррора от Роберта Эггерса, автора «Ведьмы», «Маяка» и «Варяга». Лента появится в кинотеатрах 25 декабря.

В переосмыслении фильма немецкого экспрессиониста Ф.В.Мурнау 1922 года, Лили-Роуз Депп сыграла молодую женщину, которая становится объектом желания ужасающего вампира графа Орлока (Билл Скарсгорд). В актерский состав также вошли Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон, Саймон МакБерни и Уиллем Дефо. Сценарий к «Носферату» Эггерс написал сам.

Старший редактор Variety Клейтон Дэвис назвал фильм «великолепным и ужасающе блестящим», отметив, что Депп «притягательна», а Скарсгорд «угрожающ». Другой редактор Variety Джаз Тангкей одобрительно отозвался о фильме, заявив, что Эггерс поставил «идеальный ремейк».

Грегори Эллвуд из The Playlist высказал мнение, что у Депп есть шансы на номинацию в категории актрис второго плана. Член Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса Кортни Ховард сказал, что «если вы не боялись крыс до просмотра этого фильма, то теперь начнете», а также отметил, что он «заходит сильнее, чем любой другой фильм ужасов в этом году».

Репортер Gizmodo и io9 Жермен Люссье отметил, что это не его любимый фильм Эггерса, но все же назвал его «нокаутом» с «намеком на дьявольский юмор».

«Это был инди-хоррор своего времени, немного сырой, но все же один из величайших и самых жутких фильмов, когда‑либо созданных», — поделился Роберт Эггерс в интервью Shudder о «Носферату».

«Недавно отреставрированные цветные версии картины действительно впечатляют, но я все равно предпочитаю черно-белые версии, сделанные из обрывков 16-миллиметровых копий. Эти мрачные версии обладают жуткой таинственностью и помогли создать миф о том, что Макс Шрек был настоящим вампиром», — добавил режиссер.