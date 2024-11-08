Участника военной операции, получившего ранение, призвали на срочную службу

Жителю Читы, получившему ранение на военной операции на территории Украины, пришла повестка в военкомат. После медкомиссии его признали годным и сказали, что направят на срочную службу. Об этом сообщает «Чита.ру».

Мужчина (сейчас ему 24 года) попал на фронт из колонии. Издание не уточняет, за что он был осужден. Читинец воевал в подразделении «Шторм» и в декабре 2023 года получил слепое ранение бедра. После этого он вернулся в Читу.

Недавно мужчине пришла повестка в военкомат. По телефону ему сказали, что нужно прийти для уточнения документов воинского учета, однако на месте его направили на медкомиссию.

«По ее результатам отправят на срочную службу. Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что „по виду я нормальный“. После участия в СВО я не хочу служить. Мне также сказали, что, если я добровольно не приду, меня доставят принудительно», — поделился молодой человек.