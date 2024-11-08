ФСИН назвала ложной информацию о том, что Гуф перегрыз провода электронного браслета

Информация о том, что Гуф перегрыз провода базы электронного браслета, не соответствует действительности, говорится в заявлении Федеральной службы исполнения наказаний.

В ведомстве отметили, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в плановом порядке заменили зарядный блок к устройству, которое принимает сигналы от браслета. По всей видимости, из‑за этого и изменилось состояние устройства.

Утром 8 ноября телеграм-канал Mash опубликовал видео с музыкантом, подписав его «Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки в рехабе». На кадрах артист находится спиной к камере и за стеклом, поэтому разобрать, что именно происходит, невозможно.

25 октября суд в Москве наложил запрет на определенные действия для Гуфа и его знакомого Геворка Сарухяна в связи с уголовным делом о грабеже. В тот же день рэперу установили электронный браслет на ногу и запретили приближаться к бане, где произошла драка с администратором.

Уголовное дело о грабеже завели на Гуфа после его драки у бани в подмосковной Апрелевке. Во время потасовки музыкант ударил по голове оппонента, которым оказался сотрудник правоохранительных органов не при исполнении.

Последний пытался снять Гуфа на телефон, однако рэпер потребовал удалить видеозапись. Пострадавший ответил, что удалил, и передал музыканту заблокированный телефон, что полиция расценила как грабеж. Кроме того, на Гуфа составили административный протокол о мелком хулиганстве.