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ФСИН назвала ложной информацию о том, что Гуф перегрыз провода электронного браслета

Сегодня в 12:28
Фото: @therealguf

Информация о том, что Гуф перегрыз провода базы электронного браслета, не соответствует действительности, говорится в заявлении Федеральной службы исполнения наказаний.

В ведомстве отметили, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции в плановом порядке заменили зарядный блок к устройству, которое принимает сигналы от браслета. По всей видимости, из‑за этого и изменилось состояние устройства.

Утром 8 ноября телеграм-канал Mash опубликовал видео с музыкантом, подписав его «Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки в рехабе». На кадрах артист находится спиной к камере и за стеклом, поэтому разобрать, что именно происходит, невозможно.

25 октября суд в Москве наложил запрет на определенные действия для Гуфа и его знакомого Геворка Сарухяна в связи с уголовным делом о грабеже. В тот же день рэперу установили электронный браслет на ногу и запретили приближаться к бане, где произошла драка с администратором.

Уголовное дело о грабеже завели на Гуфа после его драки у бани в подмосковной Апрелевке. Во время потасовки музыкант ударил по голове оппонента, которым оказался сотрудник правоохранительных органов не при исполнении.

Последний пытался снять Гуфа на телефон, однако рэпер потребовал удалить видеозапись. Пострадавший ответил, что удалил, и передал музыканту заблокированный телефон, что полиция расценила как грабеж. Кроме того, на Гуфа составили административный протокол о мелком хулиганстве.

31 октября сестра Гуфа Ольга Долматова написала в официальном сообществе музыканта «ВКонтакте», что ее брат находится в клинике «Свобода» в Москве, где проходит полное обследование и лечение. «Леша проходит курс медико-социальной реабилитации. Ни для кого не секрет, что он болен и болен давно. Периодически у него случается обострение. Для вас это тот самый Алик, и вам иногда даже смешно, но для нас (всех его близких и родных) — это болезнь, с которой мы боремся долгие годы», ― пояснила она.

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