Ридли Скотт рассказал, что Хоакин Феникс почти отказался от съемок в «Гладиаторе» в последний момент

Ридли Скотт рассказал The New York Times, что ему пришлось уговаривать выйти на съемочную площадку «Гладиатора» Хоакина Феникса, который струсил в последний момент.

«„Я не могу этого сделать“, — заявил мне Феникс в наряде Коммода. Я ответил: „Что?!“ А Рассел [Кроу] сказал ему: „Это ужасно непрофессионально“», — вспомнил режиссер.

Когда Скотта спросили, как он убедил Феникса остаться в фильме, он ответил: «Я могу выступить в роли старшего брата или отца. Но я очень дружу с Хоакином. Вначале „Гладиатор“ был боевым крещением для нас обоих».

Кроу сыграл в «Гладиаторе» роль Максимуса, а Феникс — злодея Коммода. Оба актера были номинированы на «Оскара», а Кроу получил приз за лучшую мужскую роль. Спустя более 20 лет Феникс и Скотт воссоединились для съемок исторической драмы «Наполеон» в 2023 году.

Звезда «Джокера» заработал себе репутацию человека, который часто бросает проекты в последний момент. Недавно актер передумал сниматься в драме Тодда Хейнса за пять дней до начала съемок. Решение актера заставило режиссера и его команду отложить проект на неопределенный срок.

Об этом Феникса спросили на премьере фильма «Джокер: Безумие на двоих» на Венецианском кинофестивале. «Если я и буду комментировать, то только для того, чтобы поделиться своим мнением, а другие стороны здесь не присутствуют, чтобы высказать свою точку зрения, поэтому я не думаю, что это было бы правильно», — ответил актер.