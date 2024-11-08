В Афганистане радиостанцию закрыли за трансляцию музыки

Радиостанцию Zhman на юго-востоке Афганистана закрыли за включение музыки в эфире. Об этом рассказала правозащитная организация «Центр афганской журналистики».

Сотрудники радиостанции сообщили, что региональный департамент Министерства по распространению добродетели и предотвращению порока опечатал их офис. Представители Zhman отметили, что ставили в эфире только спокойную фоновую музыку для сопровождения утренней программы о социальных проблемах провинции Хост.

Движение «Талибан»*, пришедшее к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны американских войск, запретило театр, кино, музыку и почти все другие формы искусства. Также они приостановили действие конституции и уголовного кодекса, которые фактически оказались заменены на фундаменталистскую интерпретацию законов шариата.

Талибы запретили женщинам получать образование, путешествовать без сопровождения мужчин, заниматься каким‑либо видом спорта и ввели смертную казнь за супружескую измену. Салоны красоты и женские приюты были вынуждены закрыться.

В сентябре талибы опубликовали новые законы о пороках и добродетелях, которые занимают 114 страниц и включают 35 статей. Документ запрещает женщинам петь и читать вслух на публике, объясняя это тем, что их голос интимен. Женщин также обязали закрывать лицо и тело в общественных местах и не смотреть на незнакомых мужчин, чтобы избежать соблазна. В октябре женщинам запретили публично разговаривать между собой.