МВД планирует заняться «укреплением традиционных ценностей»

МВД предложило наделить полицейских новыми полномочиями ― они будут следить за сохранением и укреплением традиционных ценностей. Это следует из проекта изменений в Положение о Министерстве внутренних дел, подготовленного самим ведомством.

МВД предлагает дополнить пункт 2 положения, в котором прописаны полномочия министерства, подпунктом 7 со следующим содержанием: «осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Проект указа разработан в соответствии с планом по реализации в 2024–2026 годах «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Согласно ему, деятельность органов исполнительной власти должна быть дополнена мероприятиями, которые приведут ее в соответствие с целями и задачами госполитики.