Россия вернула в Финляндию двух собак, пересекших границу

В октябре две охотничьи собаки пересекли границу Финляндии с Россией, оба раза российские пограничники возвращали пойманных животных обратно. Об этом финская пограничная служба сообщила в своем ежемесячном отчете.

Служба напомнила охотникам, чтобы они не выпускали собак без поводка вблизи национальной границы. В целом ситуацию на границе ведомство оценило как стабильную.

Издание 47news сообщало, что в конце октября российские пограничники нашли в Печенгском районе лайку. Она пробиралась мимо военного городка по сугробам, был сильный ветер и температура минус 2.

Собаку отвели в теплое помещение и накормили, но кличку дать не успели. На ее ошейнике нашли GPS-трекер финского производства. В итоге пограничники отдали лайку обратно в Финляндию.