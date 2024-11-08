Марк Марон и Дэвид Крамхольц вошли в актерский состав байопика «Вызволи меня из ниоткуда»

Марк Марон, Габи Хоффман и Дэвид Крамхольц присоединились к актерскому составу байопика о Брюсе Спрингстине «Вызволи меня из ниоткуда» с Джереми Алленом Уайтом, пишет Variety.

Комик Марон («Блеск») сыграет Чака Плоткина, музыкального продюсера, который занимался записью альбома «Nebraska», превратив необработанные кассетные демозаписи в высококачественную пластинку.

Хоффман («Дядюшка Бак») изобразит мать Спрингстина Адель — певицу, которая умерла в возрасте 98 лет в начале этого года. Крамхольц («Оппенгеймер») сыграет Эла Теллера, руководителя звукозаписывающей компании, контролировавшего релиз пластинки.

Фильм «Вызволи меня из ниоткуда» 20th Century Studios расскажет о работе Спрингстина над альбомом 1982 года, ставшим поворотным после гимновых «Born to Run» и «The River». Съемки фильма проходят в Нью-Джерси и Нью-Йорке.