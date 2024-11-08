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Барри Кеоган вернется к роли Джокера в новом сериале Мэтта Ривза

Сегодня в 09:37
Кадр из фильма «Бэтмен». Фото: Warner Bros.

Создатель «Бэтмена» Мэтт Ривз работает над новым сериалом о Джокере в исполнении Барри Кеогана. Об этом сообщил голливудский инсайдер Джефф Шнайдер.

По его информации, сюжет проекта развернется между событиями второй и третьей частей «Бэтмена».

Кеоган, известный по ролям в «Солтберне» и «Банши Инишерина», появился в образе культового злодея в финальных кадрах первого фильма Ривза с Робертом Паттинсоном. В сцене безымянный узник Аркхема беседовал с Загадочником, которого в картине сыграл Пол Дано. С того момента возвращение героя не раз обсуждалось на уровне слухов.

Премьера сиквела «Бэтмена» запланирована на 2 октября 2026 года. Ранее Ривз, который вернется в режиссерское кресло, отметил, что в продолжении не будет фантастических злодеев.

В первом фильме, представлявшем собой мрачный взгляд на ранние дни Брюса Уэйна в качестве «величайшего детектива» в мире, снялись Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, Энди Серкис в роли дворецкого Альфреда Пенниворта, Колин Фаррелл в роли криминального авторитета Пингвина и Джеффри Райт в роли начальника полиции Готэм-Сити Джеймса Гордона. Картина собрала в мировом прокате 772 млн долларов.

В сентябре на HBO стартовал сериал «Пингвин» с Фарреллом. За четыре дня первую серию шоу посмотрели 5,3 млн зрителей, сделав его самым успешным новым проектом кабельного канала с релиза «Одних из нас».

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