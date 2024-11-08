Барри Кеоган вернется к роли Джокера в новом сериале Мэтта Ривза

Создатель «Бэтмена» Мэтт Ривз работает над новым сериалом о Джокере в исполнении Барри Кеогана. Об этом сообщил голливудский инсайдер Джефф Шнайдер.

По его информации, сюжет проекта развернется между событиями второй и третьей частей «Бэтмена».

Кеоган, известный по ролям в «Солтберне» и «Банши Инишерина», появился в образе культового злодея в финальных кадрах первого фильма Ривза с Робертом Паттинсоном. В сцене безымянный узник Аркхема беседовал с Загадочником, которого в картине сыграл Пол Дано. С того момента возвращение героя не раз обсуждалось на уровне слухов.