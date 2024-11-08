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Маколей Калкин появится во втором сезоне «Фоллаута»

Сегодня в 08:51
Кадр из сериала «Праведные Джемстоуны». Фото: HBO

Маколей Калкин присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Фоллаут» в эпизодической роли, сообщают источники Deadline.

По словам источников, Калкин исполнит роль сумасшедшего гения. В сериале снимаются Элла Пернелл в роли Люси, Аарон Мотен в роли Максимуса, Уолтон Гоггинс в роли Гуля, а также Кайл Маклахлан, Мойзес Ариас, Сарита Чоудхури, Майкл Эмерсон, Лесли Уггамс, Фрэнсис Тернер, Дэйв Регистр, Зак Черри, Джонни Пембертон, Родриго Луцци, Аннабель О’Хаган и Кселия Мендес-Джонс.

Исполнительными продюсерами серии выступают Джонатан Нолан, Лиза Джой, Женева Робертсон-Дворет и Грэм Вагнер. Проект основан на видеоиграх Bethesda Game Studios. Спустя 200 лет после апокалипсиса обитатели роскошных убежищ вынуждены вернуться в облученный мир, оставленный их предками, и с шоком обнаруживают, что их ждет невероятно сложная, до смешного странная и очень жестокая вселенная.

Шоу вошло в тройку самых просматриваемых сериалов Prime Video и получил 16 номинаций на премию «Эмми» за свой первый сезон, включая «Выдающийся драматический сериал».

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