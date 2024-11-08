Маколей Калкин появится во втором сезоне «Фоллаута»

По словам источников, Калкин исполнит роль сумасшедшего гения. В сериале снимаются Элла Пернелл в роли Люси, Аарон Мотен в роли Максимуса, Уолтон Гоггинс в роли Гуля, а также Кайл Маклахлан, Мойзес Ариас, Сарита Чоудхури, Майкл Эмерсон, Лесли Уггамс, Фрэнсис Тернер, Дэйв Регистр, Зак Черри, Джонни Пембертон, Родриго Луцци, Аннабель О’Хаган и Кселия Мендес-Джонс.

Исполнительными продюсерами серии выступают Джонатан Нолан, Лиза Джой, Женева Робертсон-Дворет и Грэм Вагнер. Проект основан на видеоиграх Bethesda Game Studios. Спустя 200 лет после апокалипсиса обитатели роскошных убежищ вынуждены вернуться в облученный мир, оставленный их предками, и с шоком обнаруживают, что их ждет невероятно сложная, до смешного странная и очень жестокая вселенная.