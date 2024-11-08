В деле о смерти Лиама Пейна появились три обвиняемых

В деле о смерти экс-участника группы One Direction Лиама Пейна появились три обвиняемых. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру Аргентины.

Одним из обвиняемых оказался человек, который сопровождал музыканта в Буэнос-Айресе. Он, как считают правоохранители, передал Пейну наркотики и оставил его в опасности.

Другим фигурантом дела стал сотрудник отеля, где погиб артист. Его также обвинили в «поставке наркотиков и содействии их употреблению». По данным следствия, мужчина дважды передал Пейну кокаин.

Третьему подозреваемому также предъявили обвинения в снабжении певца наркотическими веществами за два дня до его смерти. Имена обвиняемых в прокуратуре раскрывать не стали.

Прокурор Андрес Мадреа выступал за арест всех трех фигурантов дела. Судья Лаура Бруньяр приняла решение о запрете для них уезжать за пределы Аргентины.

Лиам Пейн, бывший участник группы One Direction, скончался 16 октября в возрасте 31 года после падения с третьего этажа отеля в столице Аргентины. Вскрытие показало, что музыкант умер от многочисленных травм. В его теле обнаружили многочисленные наркотики, включая розовый кокаин.