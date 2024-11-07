Netflix опубликовал трейлер комедии «Разрушительница лагеря» с Наталией Орейро

На ютуб-канале Netflix появился трейлер комедии «Разрушительница лагеря» (в оригинале — «Campamento con mama»), главную роль в которой исполнила Наталия Орейро, звезда сериалов «Дикий ангел» и «Святая Эвита».

В новой картине аргентинского режиссера Мартино Сайделиса она сыграла Патри Пейро — маму 13-летнего мальчика Рамиро, который мечтает переехать жить к своему отцу. Чтобы убедить сына остаться, героиня решается на неожиданный шаг.

Когда у Рамиро и его друзей возникает проблема с транспортом, Патри берется отвезти подростков в летний лагерь. По пути она пытается доказать сыну, насколько она на самом деле крутая и веселая мать.