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Стал известен актерский состав сиквела «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Сегодня в 01:45

Стали известны актеры, которые снимутся в сиквеле слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Среди них будет участница панк-группы Nasty Cherry Габриэтт, на которую в инстаграме* подписаны почти 1 млн человек, сообщил Deadline.

В актерский состав картины также войдут Лола Тун, звезда сериала «То лето, когда я похорошела», Николас Александр Чавес из сериала «Монстры: История братьев Менендес» и Остин Николс из «Ходячих мертвецов».

Они присоединятся к Чейз Суй Уондерс («Тела, тела, тела»), Мэделин Клайн («Достать ножи. Стеклянная луковица»), Саре Пиджон («Дикарки»), Тирику Уизерсу («Атланта»), Джоне Хауэру-Кингу («Русалочка») и звезде франшизы Фредди Принцу-мл.

Принц-мл. вернется к роли Рэя Бронсона. Помимо него, в новой картине может появиться и другая героиня оригинального проекта и его сиквела — Джули Джеймс. Ее в культовых фильмах сыграла Дженнифер Лав Хьюитт. Она ведет переговоры об участии в съемках.

Сюжет будущего фильма держится в секрете. Режиссером проекта выступит Дженнифер Кейтин Робинсон. Она написала сценарий картины вместе с Сэмом Лански на основе черновика, созданного Лиа МакКендрик.

Продюсером проекта стал Нил Мориц, работавший над оригинальным хоррором. Созданием нового «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» занимается компания Sony Pictures. Она выпустит ленту 18 июля 2025 года.

Фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вышел в 1997 году. Он рассказал о четырех друзьях, которые стали соучастниками трагического инцидента. Спустя год после него они обнаружили, что за ними ведет охоту неизвестный сталкер, знающий правду о случившемся.

Картину поставил Джим Гиллеспи. В слэшере снялись Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп, Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. Последние двое появились спустя год после премьеры первого фильма в сиквеле Дэнни Кэннона.

Сильвен Уайт выпустил в 2006 году также третью часть франшизы под названием «Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом», однако она не добилась такого успеха, как предыдущие две картины. В 2021 году по мотивам серии создали сериал. Его закрыли после первого сезона.

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