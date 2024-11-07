В США более 40 обезьян сбежали из исследовательского центра

В американском штате Южная Каролина из исследовательского центра Alpha Genesis сбежали более 40 обезьян. Об этом написал The Guardian.
Жителям близлежащих к центру районов порекомендовали «держать двери и окна закрытыми, чтобы животные не проникли в дома». Кроме того, американцев попросили по возможности не приезжать на место происшествия.
«Общественности рекомендуется избегать этого района, поскольку эти животные считаются пугливыми, и любой дополнительный шум или движения могут помешать их безопасному отлову», — пояснили в полиции.
Чтобы поймать обезьянок, в зоне поиска разместили ловушки и тепловизионные камеры. Удалось ли уже поймать кого‑то из беглецов, не уточняется.
Всего на свободе оказались 43 самки макак-резусов весом около 3 килограмма. По словам ученых, эти животные еще «никогда не использовались для испытаний из‑за их молодого возраста и размера». Все они здоровы, заверили в Alpha Genesis.
Alpha Genesis занимается, согласно описанию с их сайта, предоставлением «высококачественных продуктов и услуг по биоисследованиям нечеловеческих приматов по всему миру». Ранее из центра уже сбегали животные: в 2016 году побег удалось совершить 19 обезьянам. Их вернули спустя шесть часов.