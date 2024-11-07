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Стамбульский кинофестиваль отменили из‑за запрета показа нового фильма Луки Гуаданьино

Сегодня в 00:01
Кадр: Cinecittà

Организаторы Стамбульского кинофестиваля отменили его всего за несколько часов до начала в знак протеста против запрета показа нового фильма режиссера Луки Гуаданьино — драмы «Квир». Об этом сообщил The Guardian.

Картина должна была стать фильмом-открытием киносмотра, но власти района Кадыкей не разрешили ее показать из‑за «провокационного содержания, которое может нарушить общественный порядок».

Фильм, основанный на новелле Уильяма Берроуза, посвящен ЛГБТ*-отношениям между двумя мужчинами. Главные роли в нем сыграли Дэниел Крейг («Достать ножи», «007: Спектр») и Дрю Старки («Под ударом», «Восставший из ада»).

Ленту уже показали в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Она включает в себя откровенные сцены секса. Хотя официально в Турции идеология ЛГБТ* не запрещена, против нее выступают многие жители страны, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 2020 году Netflix не смог получить разрешение турецких властей на съемки сериала, один из персонажей которого должен был быть геем*. Гей-парады в Стамбуле не проводятся с 2015 года якобы по соображениям безопасности.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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