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Путин заявил, что не хочет возвращения России «на путь, которым она шла до 2022 года»

Сегодня в 00:45
Фото: ТАСС/Telegram

Владимир Путин во время выступления на Валдае заявил, что не хотел бы возвращения России «на путь, которым она шла до 2022 года». Он упомянул «свой путь», с которого страна «не свернет», но не отказался от интеграции, передает его слова телеграм-канал «Смотри».

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года <…>. Это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией, направленный на подчинение ее своим интересам каких‑то других стран», — заявил Путин.

По его мнению, россияне проявили «необычную консолидацию», которая связана «с пониманием, в чем заключаются кардинальные, стратегические интересы страны».

На третьем часу своего выступления Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он отметил, что реакция Трампа «в момент покушения произвела на него впечатление». 47-й президент США, в свою очередь, не исключает, что поговорит с Путиным, хотя лично тот его не поздравлял.

В начале сентября Путин поддержал кандидатку от демократов Камалу Харрис. Он отметил «заразительный и выразительный смех» вице-президента США и большое количество санкций, которые ввел Трамп во время своего президентства. Через несколько дней Трамп признался, что заявление Путина «сильно обидело» его.

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