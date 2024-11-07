Путин заявил, что не хочет возвращения России «на путь, которым она шла до 2022 года»

Владимир Путин во время выступления на Валдае заявил, что не хотел бы возвращения России «на путь, которым она шла до 2022 года». Он упомянул «свой путь», с которого страна «не свернет», но не отказался от интеграции, передает его слова телеграм-канал «Смотри».

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года <…>. Это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией, направленный на подчинение ее своим интересам каких‑то других стран», — заявил Путин.

По его мнению, россияне проявили «необычную консолидацию», которая связана «с пониманием, в чем заключаются кардинальные, стратегические интересы страны».

На третьем часу своего выступления Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он отметил, что реакция Трампа «в момент покушения произвела на него впечатление». 47-й президент США, в свою очередь, не исключает, что поговорит с Путиным, хотя лично тот его не поздравлял.