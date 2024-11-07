Еву Грин забивают камнями в трейлере «Грязных ангелов»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Грязные ангелы», который поставил режиссер Мартин Кэмпбелл, известный по картинам «Казино Рояль» и «Легенда Зорро».
Главную роль в проекте исполнила Ева Грин, звезда «Дома странных детей Мисс Перегрин» и «Мрачных теней». Она сыграла американского солдата по имени Джейк, которая после освобождения из плена возвращается на службу.
Героине поручают освобождить девочек-школьниц, взятых в заложники боевиками ИГИЛ. Джейк предстоит руководить группой женщин, которых отправили в Афганистан под видом поставщиков гуманитарной помощи, чтобы провести опасную миссию.
В актерский состав фильма вошли Мария Бакалова («Тела, тела, тела», «Борат 2»), Руби Роуз («Джон Уик 2», «Оранжевый — хит сезона») и Джоджо Т. Гиббс («Падение империи», «Догмен»). Сценарий ленты написала Алисса Салливан.
В «Грязных ангелах» снялись также Реза Броджери, Рона-Ли Шимон, Эмили Руни, Кристофер Бакус, Летиция Эйдо, Зоха Рахман и Эдмунд Кингсли. В кинотеатрах картина выйдет 13 декабря.