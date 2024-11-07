Еву Грин забивают камнями в трейлере «Грязных ангелов»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Грязные ангелы», который поставил режиссер Мартин Кэмпбелл, известный по картинам «Казино Рояль» и «Легенда Зорро».

Главную роль в проекте исполнила Ева Грин, звезда «Дома странных детей Мисс Перегрин» и «Мрачных теней». Она сыграла американского солдата по имени Джейк, которая после освобождения из плена возвращается на службу.