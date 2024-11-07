Высокий спрос на частные перелеты приводит к потеплению климата. Это самый грязный вид транспорта

За последние годы резко возросло количество частных перелетов, в результате чего выбросы, способствующие потеплению климата, увеличились на 50%. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на самое масштабное к сегодняшнему дню исследование.

Авторы отчета изучили почти 19 млн рейсов на более чем 25 тыс. частных самолетов в период с 2019-го по 2023 год. Выяснилось, что почти половина самолетов пролетела менее 500 километров, а расстояния 900 тыс. рейсов составили менее 50 км, что сравнимо с поездкой на такси по суше. Многие перелеты случались в праздники, а их конечной точкой в летний период были солнечный места.

Частными самолетами пользуются всего 0,003% населения мира, но это наиболее загрязняющий вид транспорта. Исследователи обнаружили, что пассажиры больших частных самолетов за час оставляют больший углеродный след, чем среднестатистический человек за год.

Больше всего частных перелетов совершают граждане США (69% из общего рейтинга). В Великобритании каждые шесть минут взлетает частный самолет. Общий объем выбросов от частных самолетов в 2023 году составил более 15 млн тонн, что превышает показатели 60 млн жителей Танзании.

Согласно прогнозам, к 2033 году в эксплуатацию введут еще 8,5 тыс. бизнес-джетов. Исследователи выявили огромное глобальное неравенство в выбросах между более богатыми и более бедными людьми, и что борьба с выбросами богатого меньшинства имеет решающее значение для прекращения глобального потепления.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment , использовало данные с платформы ADS-B Exchange , которая записывает сигналы, отправляемые раз в минуту транспондерами на каждом самолете, фиксируя его местоположение и высоту. Этот огромный набор данных — 1,8 терабайта — затем был отфильтрован для 72 моделей самолетов. Показатели, скорее всего, занижены, поскольку в них не учитываются самолеты меньшего размера и выбросы от руления на земле.

Профессор Университета Линнея в Швеции и руководитель исследования Стефан Гёсслинг считает, пассажиры частных рейсов должны платить примерно 200 евро за ущерб климату, возникающий из‑за каждой тонны выброшенного CO2. «По сути, было бы справедливо, если бы люди платили за ущерб, который они наносят своим поведением», — сказал он.