Сериал по Mass Effect для Amazon пишет сценарист «Форсажа-9»

Amazon MGM разрабатывает сериал по игре Mass Effect. О чем расскажет сюжет телеадаптации, не уточняется, сообщает Variety.

Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступит автор сценария «Форсажа-9» Дэвид Кейси. Продюсером также выступит творческий директор и исполнительный продюсер Mass Effect Майкл Гэмбл. К созданию адаптации также приложит руку продюсер Ари Арад, занимавшийся «Бордерлендсом», «Анчартед: На картах не значится» и «Призраком в доспехах».

В 2021 году появлялись сообщения, что Amazon ведет переговоры о разработке сериала по Mass Effect», но с тех пор ничего нового слышно не было. Variety напоминает о попытках разработать художественный фильм по мотивам игры, но проект так и не реализовали.

Первая игра Mass Effect вышла в 2007 году и получила восторженные отзывы. С тех пор в основной серии вышло еще две игры, а в 2017 году дебютировала Mass Effect: Andromeda. Пятая часть находится в разработке.