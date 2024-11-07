Дочь Илона Маска переедет из США из‑за второго президентского срока Дональда Трампа

Вивиан Дженна Уилсон, дочь бизнесмена Илона Маска, переедет из США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом она рассказала в своем аккаунте в тиктоке.

20-летняя девушка призналась, что подумывала об эмиграции в течение некоторого времени. «Вчерашний день подтвердил это [необходимость переезда] для меня», — подчеркнула Вивиан.

«Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах. Даже если он на посту всего на четыре года, даже если анти-транс-законы магическим образом не случатся, люди, которые проголосовали за это все, никуда не денутся», — пояснила Уилсон.

Ранее Вивиан рассказывала о своих непростых отношениях с отцом. Девушка поделилась, что Маск почти не участвовал в ее жизни и теперь распространяет ложь о ней. Бизнесмен, в частности, утверждал, что Уилсон родилась гомосексуалом и «немного аутистом».

Уилсон была рождена мальчиком в семье Маска и писательницы Джастин Уилсон и до 18 лет носила имя Ксавье. Через два дня после наступления совершеннолетия она подала документы на легальную перемену пола и заявила, что не хочет иметь ничего общего с биологическим отцом. Девушка называла Маска «подлецом», который «безжалостно издевался» над ней.

Илон Маск активно поддерживал Трампа и его президентскую кампанию, потратив на нее не менее 132 млн долларов. Он, в частности, пообещал раздавать по 1 млн долларов его сторонникам, которые подпишут онлайн-петицию в поддержку Конституции США.

После победы Трампа на выборах состояние Маска увеличилось на 20,9 млрд долларов. Акции принадлежащей ему компании Tesla выросли на 15%.

Дочь Маска — не единственная публичная личность, которая хочет покинуть США из‑за второго президентского срока Трампа. О возможном переезде в случае победы Трампа предупреждали Шэрон Стоун, Шер, Барбра Стрейзанд, Лена Данэм.