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Дочь Илона Маска переедет из США из‑за второго президентского срока Дональда Трампа

Сегодня в 21:09
Фото: Debby Hudson/Unsplash

Вивиан Дженна Уилсон, дочь бизнесмена Илона Маска, переедет из США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом она рассказала в своем аккаунте в тиктоке.

20-летняя девушка призналась, что подумывала об эмиграции в течение некоторого времени. «Вчерашний день подтвердил это [необходимость переезда] для меня», — подчеркнула Вивиан.

«Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах. Даже если он на посту всего на четыре года, даже если анти-транс-законы магическим образом не случатся, люди, которые проголосовали за это все, никуда не денутся», — пояснила Уилсон.

Ранее Вивиан рассказывала о своих непростых отношениях с отцом. Девушка поделилась, что Маск почти не участвовал в ее жизни и теперь распространяет ложь о ней. Бизнесмен, в частности, утверждал, что Уилсон родилась гомосексуалом и «немного аутистом».

Уилсон была рождена мальчиком в семье Маска и писательницы Джастин Уилсон и до 18 лет носила имя Ксавье. Через два дня после наступления совершеннолетия она подала документы на легальную перемену пола и заявила, что не хочет иметь ничего общего с биологическим отцом. Девушка называла Маска «подлецом», который «безжалостно издевался» над ней.

Илон Маск активно поддерживал Трампа и его президентскую кампанию, потратив на нее не менее 132 млн долларов. Он, в частности, пообещал раздавать по 1 млн долларов его сторонникам, которые подпишут онлайн-петицию в поддержку Конституции США.

После победы Трампа на выборах состояние Маска увеличилось на 20,9 млрд долларов. Акции принадлежащей ему компании Tesla выросли на 15%.

Дочь Маска — не единственная публичная личность, которая хочет покинуть США из‑за второго президентского срока Трампа. О возможном переезде в случае победы Трампа предупреждали Шэрон Стоун, Шер, Барбра Стрейзанд, Лена Данэм.

В 2016 году многие звезды также обещали уехать из США, но большинство так и не выполнило это обещание. К примеру, Вупи Голдберг, Майли Сайрус и Эми Шумер были в числе людей, кто клялся эмигрировать, если Трамп станет президентом.

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