Американцы запасаются препаратами для абортов и гормонами после победы Трампа

Поставщики препаратов для прерывания беременности зафиксировали резкий рост спроса на продукцию после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом со ссылкой на собеседников сообщает The Guardian.

Основательница самого популярного в США поставщика таблеток для абортов по почте Aid Access Ребекка Гомпертс рассказала, что менее чем за 12 часов команда получила более 5 тыс. запросов, хотя обычно получает около 9 тыс. в месяц. По ее словам, ничего подобного раньше не случалось.

Медицинская онлайн-служба Wisp зафиксировала увеличение запросов на экстренную контрацепцию на 300%, а сайт поиска таблеток для аборта Plan C — скачок трафика на 625%. «Очевидно, что люди пытаются спланировать репродуктивный апокалипсис, который, как мы ожидаем, произойдет при президенте Трампа», — сказала соучредитель Plan C Элиза Уэллс.

С начала политики против абортов Aid Access разработала систему, в которой врачи в штатах, где аборты легальны, назначают и отправляют таблетки пациентам в штатах, где они нелегальны. В конечном итоге некоммерческая организация расширилась до команды из восьми врачей в четырех штатах, а также запустила круглосуточную службу поддержки. Однако в пять раз повышенный спрос после результатов голосования привел их в шок, рассказала Гомпертс.