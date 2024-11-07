Disney официально работает над новой трилогией по «Звездным Войнам»

Компания Lucasfilm заключила сделку с Саймоном Кинбергом на разработку новой трилогии фильмов о «Звездных войнах». Кинберг напишет сценарий и спродюсирует трилогию вместе с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, пишет Deadline.

По информации издания, в трилогию войдут 10-12 эпизоды саги о Скайуокерах. Инсайдеры утверждают, что это будет начало новой саги.

Ранее Кинберг сотрудничал с Lucasfilm, создав вместе с Дэйвом Филони и Кэрри Бек номинированный на «Эмми» мультсериал «Повстанцы», выходивший с 2014 по 2018 год. Он также работал консультантом по «Звездным войнам Эпизод VII: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамса, который возродил франшизу в 2015 году.

Кинберг также принимал активное участие в других франшизах в качестве сценариста или продюсера. Среди них — «Логан», первые два «Дэдпула», «Марсианин», «Мистер и миссис Смит» и «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.

В ближайшее время он спродюсирует ремейк «Бегущего человека». Режиссером выступит Эдгар Райт, а в актерский состав войдут Глен Пауэлл, Джош Бролин, Эмилия Джонс, Уильям Х. Мэйси и Ли Пейс.