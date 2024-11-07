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Музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав

Сегодня в 19:46
Фото: igorsukachev

Российского музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав. Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Сукачева привлекли к административной ответственности за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Артиста обязали выплатить штраф в 30 тыс. рублей и не садиться за руль в течение 1,5 лет.

Музыкант уже подал апелляцию на решение суда первой инстанции. Ее рассмотрели в Мещанском районном суде: решение о наказании Сукачева по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ оставили без изменений.

Сукачев пока никак не прокомментировал лишение его прав на вождение. В данный момент артист готовится к двум концертам, которые пройдут 29 ноября в Москве и 6 декабря в Петербурге.

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