Российского музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав. Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Сукачева привлекли к административной ответственности за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Артиста обязали выплатить штраф в 30 тыс. рублей и не садиться за руль в течение 1,5 лет.
Музыкант уже подал апелляцию на решение суда первой инстанции. Ее рассмотрели в Мещанском районном суде: решение о наказании Сукачева по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ оставили без изменений.
Сукачев пока никак не прокомментировал лишение его прав на вождение. В данный момент артист готовится к двум концертам, которые пройдут 29 ноября в Москве и 6 декабря в Петербурге.