Джек Блэк перевоплощается в Сатану в трейлере «Дорогого Санты»

Компания Paramount Pictures представила первый трейлер комедии «Дорогой Санта» с Джеком Блэком в образе дьявола. Фильм появится на стриминге Paramount+ 25 ноября.
В ленте «Дорогой Санта» мальчик отправляет Санте свой рождественский список желаний с одной существенной орфографической ошибкой. После этого дьявольский Джек Блэк прибывает, чтобы посеять хаос в праздники.
Рики Блитт и Питер Фаррелли написали сценарий по своей истории, придуманной совместно с Дэном Юэном. Проект воссоединяет Блэка с братьями Фаррелли впервые со времен комедии 20th Century Fox «Мелкий орешек» с Гвинет Пэлтроу в главной роли в 2001 году.
В актерский состав также вошли Роберт Тимоти Смит, Киган-Майкл Ки, Брайанн Хауи, Хейс Макартур, Пост Мэлоун, Пи Джей Бирн, Джейден Карсон Бейкер и Кай Чех. Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли и Джереми Крамер выступили продюсерами праздничного фильма, а Кевин Барнетт, Пит Джонс и Гретель Туомбли — исполнительными продюсерами.