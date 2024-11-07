Джек Блэк перевоплощается в Сатану в трейлере «Дорогого Санты»

Компания Paramount Pictures представила первый трейлер комедии «Дорогой Санта» с Джеком Блэком в образе дьявола. Фильм появится на стриминге Paramount+ 25 ноября.

В ленте «Дорогой Санта» мальчик отправляет Санте свой рождественский список желаний с одной существенной орфографической ошибкой. После этого дьявольский Джек Блэк прибывает, чтобы посеять хаос в праздники.

Рики Блитт и Питер Фаррелли написали сценарий по своей истории, придуманной совместно с Дэном Юэном. Проект воссоединяет Блэка с братьями Фаррелли впервые со времен комедии 20th Century Fox «Мелкий орешек» с Гвинет Пэлтроу в главной роли в 2001 году.