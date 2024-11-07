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Девушке изменили цвет белья в клипе «Дельфина», изобразив голой. Она подала в суд на команду артиста

Сегодня в 19:54
Фото: Дельфин/YouTube

Девушка, снявшаяся в клипе «Дельфина», подала на команду артиста в суд. Модель возмущена, что цвет ее белья в ролике поменяли, от чего создается впечатление, что она почти голая. Первым о претензиях девушки написал телеграм-канал Baza. Адвокат Филипп Покровский, к которому она обратилась за юридической помощью, подтвердил «Афише Daily», что иск подан.

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, прошла кастинг на съемки в клипе «Месть». Директор по кастингу предупредил, что съемки будут проходить на прозрачном полу и прийти нужно в красном нижнем белье, «чтобы все было прилично».

Однако 2 августа, когда клип вышел, девушка обнаружила, что цвет ее белья в кадре заменили на бежевый. Из‑за этого кажется, что на ней вовсе не надеты трусы. Она попросила команду «Дельфина» поменять картинку, но ей ответили отказом.

Представители артиста утверждают, что все условия контракта соблюдены. Личность модели почти невозможно идентифицировать — она снялась в парике, ее лицо на кадрах сложно рассмотреть, а ее имя не появляется в титрах.

Теперь девушка через суд требует удалить клип с ютуба и опубликовать опровержение. В качестве компенсации морального ущерба она просит 350 тыс. рублей. По мнению адвоката Покровского, представители «Дельфина» изменили цвет белья, чтобы получить выгоду от недостоверных кадров девушки.

Представители «Дельфина» на запрос «Афиши Daily» пока не ответили.

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