Ричард Гир размышляет о смерти в первом трейлере «О, Канада» Пола Шрейдера

Компания Kino Lorber представила первый трейлер драмы «О, Канада» Пола Шрейдера — режиссера «Жесткача» и «Американского жиголо», а также сценариста «Таксиста» и «Бешеного быка». Выход картины с Ричардом Гиром и Джейкобом Элорди в главных ролях намечен на 6 декабря.

В фильме Гир играет режиссера-документалиста Леонарда Файфа, который решает дать последнее интервью, чтобы рассказать о своей жизни, и поразмышлять о своих отношениях, сожалениях и смертности.

«Страстный, но чувствующий свои годы и болезнь художник хочет рассказать историю своей жизни, пока не стало слишком поздно. Как режиссеру нашумевших разоблачительных лент, ему есть чем гордиться, но его уклонение от призыва на Вьетнамскую войну и прошлые отношения скрывают непростую тайну», — гласит официальное описание.

«Решив наконец открыть правду и ложь о своей жизни и карьере, Леонард садится на длительное интервью со своим бывшим студентом Малкольмом (Майкл Империоли), наперебой рассказывая откровенные истории о молодом себе (Элорди) в 1960-е и последующие годы. По настоянию Леонарда все это выслушивает его жена и незаменимый партнер Эмма (Ума Турман). Успехи Леонарда противопоставляются его неудачам, ложь — фактам, и по мере того как человек полностью очищается от мифа, Леонарду приходится бороться с тем, что осталось», — следует из анонса.