Команда Леттермана опубликовала выступление Green Day с песней «American Idiot» после победы Трампа

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Сегодня / 10:09
НАСА опубликовало новые и самые детальные фотографии Юпитера
Сегодня / 19:54
Девушке изменили цвет белья в клипе «Дельфина», изобразив голой. Она подала в суд на команду артиста
Сегодня / 19:46
Музыканта Гарика Сукачева лишили водительских прав
Сегодня / 19:45
Джек Блэк перевоплощается в Сатану в трейлере «Дорогого Санты»
Сегодня / 19:20
Ричард Гир размышляет о смерти в первом трейлере «О, Канада» Пола Шрейдера
Сегодня / 18:28
Квентин Тарантино назвал «Свинью» с Николасом Кейджем «одним из лучших фильмов последних 5 лет»
Сегодня / 17:55
В Австралии нашли самых ленивых насекомых в мире
Сегодня / 17:36
В США создали пластырь, который имитирует тактильные ощущения
Сегодня / 17:21
Британец вылечил зависимость от Dr Pepper с помощью гипноза
Сегодня / 16:56
Илон Маск и Джефф Безос стали богаче после победы Дональда Трампа на выборах
Сегодня / 16:13
Посетители индийского храма приняли конденсат кондиционера за святую воду и выпили его
Сегодня / 15:58
В Канаде запретили работу TikTok из‑за «угроз нацбезопасности»
Сегодня / 15:03
Айтишников могут обязать подтверждать свои навыки через «Госуслуги»
Сегодня / 15:02
Банан, приклеенный к стене, выставят на аукцион современного искусства за 1 млн долларов
Сегодня / 14:58
Подросток зарубил мать из‑за того, что она не разрешала ему играть в компьютер
Сегодня / 14:51
Тимати рассказал, что был на вечеринках Пи Дидди и скандал вокруг него намеренно раскручивают
Сегодня / 14:37
«Индилайт» сократит поставки птицы в магазины до января
Сегодня / 14:25
В Челябинской области коровы слизали с дороги соль и создали аварийную ситуацию
Сегодня / 13:47
Туфли из «Волшебника страны Оз» продадут более чем за 812 тыс. долларов
Сегодня / 13:30
Charli XCX, Джон Малкович и Венсан Кассель снимутся в «Жертвоприношении» Ромена Гавраса
Сегодня / 13:27
Снег вернулся на гору Фудзи после самого длительного отсутствия
Сегодня / 13:01
Рейчел Ганн уходит из брейк-данса из‑за негативной реакции на ее вирусное выступление на Олимпиаде
Сегодня / 12:59
Правящая коалиция Германии распалась после увольнения министра финансов
Сегодня / 12:21
«Инквизиция для детей»: общественники раскритиковали отмену компенсации за инвалидные коляски
Сегодня / 11:58
Снуп Догг выпустит альбом «Missionary» на виниловой пластинке в виде презерватива
Сегодня / 10:51
Фильм по «Зельде» выйдет до конца десятилетия
Сегодня / 10:49
Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном перенесли на апрель 2025-го
Сегодня / 10:07
Госдума прорабатывает меры, чтобы лишить доходов тех, «кто уехал и негативно высказывается о России»
Сегодня / 02:29
Вышел трейлер документального фильма о первой женщине в Нью-Йоркском филармоническом оркестре
Сегодня / 01:36
Комик Лил Рел Хауэри из «Прочь» снимет комедийный хоррор с Тиффани Хэддиш
Сегодня / 00:48
В США гинеколога лишили лицензии за то, что он рекомендовал пациентке после аборта изучать Библию
Вчера / 23:36
Сэмюэль Л.Джексон и Андра Дей снимутся в комедии «Честный лжец»
Вчера / 22:49
Главреда издания «Новая газета Европа»* Кирилла Мартынова** объявили в розыск
Вчера / 22:20
Физический факультет МГУ уйдет на дистанционное обучение из‑за вспышки кори
Вчера / 21:34
В Петербурге ребенок получил химические ожоги после падения в лужу
Команда Леттермана опубликовала выступление Green Day с песней «American Idiot» после победы Трампа
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:49
Фото: Letterman/X
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Теги:
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