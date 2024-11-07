Квентин Тарантино назвал «Свинью» с Николасом Кейджем «одним из лучших фильмов последних 5 лет»

Квентин Тарантино считает фильм «Свинья» 2021 года с Николасом Кейджем в главной роли одной из самых выдающихся картин последних лет. Об этом создатель «Криминального чтива» и «Бесславных ублюдков» рассказал в подкасте «Video Archives».

«Когда я смотрел некоторые фильмы с Ником Кейджем, меня поразил фильм „Свинья“. Это один из лучших фильмов, которые я видел за последние пять лет», — признался постановщик.

«Он заслуживает того, чтобы им гордиться… тот парень, который его снял, проделал убийственную работу. Он проделал очень, очень классную работу. Одна из вещей, которая в нем замечательна, — особенно после всех фильмов о мести, которые мы видели, — это то, что картина сначала притворяется такой же, а потом уходит в самую неожиданную и креативную сторону», — продолжил Тарантино.

Ранее режиссер выражал мнение относительно сиквела «Джокера» и франшизы «Дюна» Дени Вильнева. Тарантино отметил, что видел «пару раз» киноадаптацию книги Дэвида Линча, которая вышла в 1984 году. «У меня нет необходимости еще раз смотреть эту историю. Нет необходимости видеть космических червей. Мне не нужно видеть фильм, в котором слово „космос“ произносится так драматично», — сказал он.