Илон Маск и Джефф Безос стали богаче после победы Дональда Трампа на выборах

Состояние Илона Маска за сутки после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на 20,9 млрд долларов, а Джеффа Безоса — на 7 млрд. Это следует из глобального рейтинга миллиардеров Forbes.

Акции Tesla выросли на 15%, а также увеличилось на 11,7 млрд долларов состояние основателя Oracle Ларри Эллисона. Как отметил Bloomberg, капиталы соучредителя Coinbase Брайана Армстронга и основателя Binance Чанпэн Чжао увеличились на 11 и 52,7 млрд долларов соответственно.

Илон Маск активно поддерживал Трампа и его президентскую кампанию, потратив на нее не менее 132 млн долларов. Он делал это в соцсети X, которую выкупил до этого, а также появился на одном из его предвыборных митингов. Трамп в свою очередь расхваливал бизнесмена, а после победы назвал того супергероем.