В США создали пластырь, который имитирует тактильные ощущения

Ученые из Северо-Западного университета в США разработали пластырь, который имитирует тактильные ощущения. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на статью в журнале Nature.
Гибкая матрица устройства состоит из 19 миниатюрных приводов. Они могут имитировать вибрацию, давление, скручивание и другие тактильные стимулы.
Устройство работает от небольшой батареи, но использует энергию, лишь когда приводам нужно изменить положение. Это позволяет дольше работать на одном заряде.
Умный пластырь может найти применение в видеоиграх, виртуальной реальности и медицине. А еще он способен помочь людям с нарушениями зрения, заменяя им зрительные ощущения тактильной обратной связью.
Последнюю возможность уже проверили экспериментально. Участники, которым закрывали глаза, за короткое время научились ориентироваться в окружающей обстановке при помощи тактильных ощущений.