В Канаде запретили работу TikTok из‑за «угроз нацбезопасности»

Власти Канады приказали офису TikTok в Ванкувере закрыться под предлогом «определенных рисков для национальной безопасности». Гражданам пользоваться соцсетью не запрещается, сообщает The Guardian.

Правительство Канады приняло решение о запрете деятельности TikTok после проверки безопасности и обнаружения «информации и доказательств» об угрозах безопасности. Пользоваться соцсетью ранее запретили госслужащим не только там, но и в США, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии на фоне опасений по поводу доступа китайского приложения к пользовательским данным.

В заявлении правительства не приводятся подробности этих проблем с безопасностью, но упоминаются риски, связанные с владельцем приложения из Пекина ByteDance и его операциями в Канаде.

«Закрытие канадских офисов TikTok и ликвидация сотен высокооплачиваемых рабочих мест не отвечает ничьим интересам, и сегодняшний приказ о закрытии как раз это и делает. Мы оспорим этот приказ в суде. TikTok очень серьезно относится к вопросам конфиденциальности данных», — ответил представитель TikTok в Канаде.