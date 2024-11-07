Британец вылечил зависимость от Dr Pepper с помощью гипноза

Житель Великобритании по имени Том Боуи, выпивавший по пять литров газировки Dr Pepper в день, смог бросить вредную привычку только благодаря вмешательству гипноза, пишет Daily Mail.

За последнее десятилетие Боуи, прозванный друзьями Человеком — Доктором Пеппером, потратил на этот напиток 30 тыс. фунтов стерлингов. Даже осознание того, что он тратит на газировку 250 фунтов стерлингов в месяц, не помогло ему бросить.

«Все началось с одной бутылки за обедом, а потом мы с коллегами стали покупать друг другу напитки в течение дня. Они приносили их из кафе рядом с работой. Там был торговый автомат, так что я мог просто зайти и взять их, когда захочу», — рассказал Боуи о зарождении своей привычки.

Я не успел оглянуться, как стал пить только Dr Pepper, а потом и вовсе перестал пить воду. Я покупал упаковки по 24 банки, так что они всегда были у меня под рукой и в холодильнике постоянно находилось не менее пяти банок. Я выпивал первую, как только просыпался, и всегда брал с собой банку, чтобы доехать до работы. Перед работой я покупал в магазине две бутылки на утро, а после обеда — еще две. Потом, когда я возвращался домой, я пил еще в течение вечера, перед тем как лечь спать», — объяснил британец.

Однако увеличившаяся со временем талия, проблемы со сном и ужасное состояние полости рта в конце концов стали необходимой ему мотивацией.

«Некоторое время мои зубы были не слишком плохими, но потом я пошел к стоматологу, и он сказал, что такой уровень кислотной эрозии он видел только у 70-летних. У меня, по сути, зубы пенсионера. Кроме того, я постоянно чувствовал вздутие живота — вы набираете много веса, если просто пьете сахар», — добавил он.

Решив изменить ситуацию, он искал помощи в интернете и в сентябре наткнулся на статьи о гипнотерапевте Дэвиде Килмурри. По словам Боуи, всего одного двухчасового сеанса в зуме с мистером Килмурри хватило, чтобы он полностью отказался от напитка.

Сегодня Боуи пьет только воды и фруктовый сок. Он сбросил много веса, стал быстро засыпать и чувствовать себя более отдохнувшим по утрам, а также избавился от постоянных головных болей и вздутия живота, от которых страдал долгое время.