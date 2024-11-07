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В Австралии нашли самых ленивых насекомых в мире

Сегодня в 17:55
Фото: University of Hull

Ученый из Университета Халла Джеймс Гилберт обнаружил самых ленивых насекомых — ими оказались дунатотрипсы из Австралии длиной менее 3 мм.

Они живут в отдалении и почти никогда не покидают своих почти невидимых миниатюрных гнезд, построенных ими на деревьях акации из собственной паутины.

Дунатотрипсов не беспокоит ни один из известных хищников, и единственная угроза для них — это высыхание на жаре. Внимание ученого привлекла значительная доля ленивых особей в колонии.

© Фото: University of Hull

Они не помогают сородичам, не ухаживают за потомством и не размножаются. Большую часть времени насекомые просто проводят неподвижно, лежа на листьях. При этом активные особи не изгоняют их из гнезда. В ходе эксперимента ученый заметил, что если одно гнездо было повреждено, то одна или две самки внутри него брались за ремонт, при этом остальные члены группы ничего не делали.

Тогда Гилберт предположил, что ленивые дунатотрипсы выполняют функции резервной рабочей силы, помогая сородичам, когда они теряют силы. Однако, когда ученые убирали всех помощников, ленивые оставались такими же беспомощными, как и раньше.

После этого Гилберт задался вопросом, не выжидают ли насекомые возможности размножиться позже. Чтобы проверить свою мысль, он убрал всех членов группы, кроме одного ленивого, подарив ему собственное гнездо. Однако дунатотрипс не воспользовался этой возможностью, затратив на восстановления гнезда в пять раз больше времени, чем полезный сородич, попавший в такую же ситуацию.

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