Посетители индийского храма приняли конденсат кондиционера за святую воду и выпили его

Верующие в индийском городе Бриндабан выстроились в очередь, чтобы выпить воду, капающую со скульптуры слона. Они полагали, что это святая вода со стоп Кришны, но жидкость оказалась лишь конденсатом от системы кондиционирования храма, сообщает The Times of India.
Видео с верующими, пьющими воду со статуи, стало вирусным в индийских соцсетях и вызвало споры. Пока одни восхваляли веру прихожан, другие беспокоились, что неизвестная жидкость может навредить здоровью.
Храму Банке-Бихари пришлось выпустить официальное заявление, в котором пояснялось, что капающая жидкость ― конденсат кондиционера и пить его не стоит. Представители храма отметили, что настоящая священная вода («Чаран-Амрит») должна содержать такие ингредиенты, как туласи и лепестки роз.
Многие верующие, узнав, что выпили конденсат, раскритиковали руководство храма за отсутствие информации. «Мы приходим сюда с глубокой верой, а теперь эта новость разбивает нам сердца. Храм должен запретить людям пить эту воду, считая ее божественной», ― поделился один из возмущенных прихожан.