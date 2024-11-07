Посетители индийского храма приняли конденсат кондиционера за святую воду и выпили его

Верующие в индийском городе Бриндабан выстроились в очередь, чтобы выпить воду, капающую со скульптуры слона. Они полагали, что это святая вода со стоп Кришны, но жидкость оказалась лишь конденсатом от системы кондиционирования храма, сообщает The Times of India.