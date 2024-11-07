Банан, приклеенный к стене, выставят на аукцион современного искусства за 1 млн долларов

Резонансную инсталляцию Маурицио Каттелана в виде банана, приклеенного к стене, выставят на аукционе современного искусства Sotheby’s. Об этом сообщает The Guardian.

Торги пройдут 20 ноября в Нью-Йорке. Стоимость работы оценивают в 1–1,5 млн долларов (100–150 млн рублей). Победитель торгов получит банан, рулон клейкой ленты, инструкцию по установке работы и сертификат подлинности.

Sotheby’s называет инсталляцию «шедевром», который «побудил мир пересмотреть то, как мы определяем искусство, и ценность, которую мы ищем в нем».

Впервые Капеллан продемонстрировал банан, приклеенный скотчем к стене, на ярмарке «Арт-Базель» в Майами-Бич в 2019 году. Работа, получившая название «Comedian» («Комедиант»), была представлена в трех экземплярах и предлагалась ценителям искусства по 120 тыс. долларов.

На этой же ярмарке другой художник — Дэвид Датуна — съел один из уже проданных экземпляров. Он назвал это перформансом «Голодный художник» и отметил, что банан был вкусным. После его выходки банан заменили и огородили.

Инсталляция «Комедиант» вызвала споры о природе искусства и его ценности. Резонанс подогревался заявлениями самого Капеллана, который говорил, что купил бананы за 30 центов.

В мае 2023 года банан Капеллана вновь не уцелел ― на этот раз во время его персональной выставки в сеульском музее «Лиум». Южнокорейский студент-художник Но Хён Су, сорвавший банан со стены и съевший его, объяснил свой поступок тем, что был голоден, поскольку пропустил завтрак.

В конце 2023 года одну из версий «Комедианта» выставили в Национальной галерее Виктории в Мельбурне ― обошлось без происшествий.

Sotheby’s не раскрывает источника выставленной на аукцион работы, но заверяет, что ее владелец приобрел «Комедианта» из коллекции одного из первых покупателей.

В 2019 году на ярмарке «Арт-Базель» один экземпляр «Комедианта» достался основательнице парижского бутика Colette Саре Андельман, еще один ― частным лицам Билли и Беатрис Кокс. На третий экземпляр было много претендентов, включая художника Дэмиена Херста, но в итоге работу получил Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.